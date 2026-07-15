Утвержден проект планировки транспортной развязки около Монумента Дружбы в Уфе

Главархитектура Уфы утвердила проект планировки и межевания участка, где планируется строительство транспортной развязки у Монумента Дружбы. Согласно проекту, в этом месте сойдутся дороги, ведущие с улиц Менделеева, Сочинской, Заки Валиди, Пугачева, Набережной и Октябрьской Революции.

Всего в проект включено 8 участков дорог, а их проектная мощность составит более 233 тысяч машин в сутки. Документ предусматривает определение красных линий, границ, в рамках которых можно будет строить объекты, а также предусмотрено переустройство инженерных сетей. Учтены и требования безопасности будущего путепровода с учетом проезда спецтехники.

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