Незаметно сделал скрины с экрана: жителя Башкирии осудили за слив интимных фото бывшей

На днях 47-летнему жителю Мечетлинского района Башкирии вынесли приговор за распространение интимных фото бывшей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе СК по Башкирии, суд признал мужчину виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и изготовлении и распространении порнографических материалов в сети.

В суде было доказано, что в марте этого года мужчина на почве ревности к бывшей сожительнице опубликовал ее фотографии интимного характера в соцсетях. Сами снимки представляли собой скриншоты с экрана смартфона, которые мужчина сделал во время их общения по видео еще в прошлом году. Тогда он не рассказал девушке, что сделал это, а уже в этом году «слил» их в сеть, находясь в состоянии опьянения.

- Суд приговорил мужчину к 2 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба СУ СК по Башкирии.

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