Никаких вестей уже два дня: в Уфе пропал 75-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Пропал 75-летний уфимец Гафур Султанов. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня. Его рост – 168 см, телосложение – худощавое, волосы – седые, глаза – карие. Ушел из дома в серой ветровке, серых брюках и ботинках, серой кепке.

«ЛизаАлерт» просит добровольцев помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении мужчины нужно сообщать по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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