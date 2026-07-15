114 погибших: башкирские спасатели обнародовали тревожную статистику

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Башкирии произошло более 3500 техногенных пожаров – в них погибли 114 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили правила, которые помогут снизить риск пожара. В доме нужно установить пожарный извещатель: устройство реагирует на дым и подает громкий сигнал даже ночью. Уходя из дома, следует отключать электроприборы из розетки, а также регулярно проверять проводку. Спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости необходимо хранить в местах, недоступных для детей. Огнетушитель лучше держать на видном месте и следить за сроком его годности.

– Берегите себя и своих близких! В случае экстренной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112, – заявили в ГК ЧС.

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