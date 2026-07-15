1,1 млн рублей – столько остались должны уфимцы МУП УИС

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Сегодня, 15 июля, МУП «Уфимские инженерные сети» на оперативном совещании в мэрии Уфы отчиталось о ходе подготовки к отопительному сезону.

Испытания на максимальную температуру завершены полностью. Испытания тепловых сетей на прочность и плотность выполнены на 30%. Отремонтировано 73,5 из 212,3 погонного километра сетей – это 34,4%. Из 67 центральных тепловых пунктов готовы 23, из 47 котельных – 13.

Все десять домов под управлением ОАО «УЖХ» к сезону готовы. Среди домов других управляющих компаний и ТСЖ готовность составляет 54% – 709 из 1305. Социальные объекты готовы на 62% – это 154 из 249 больниц, школ и детских садов. Объекты прочего назначения подготовлены на 16%.

Газовое оборудование и экспертизы промышленной безопасности выполнены на 70%. Электросетевое хозяйство готово на 60%. Ремонт оборудования и подготовка систем химводоподготовки – на 30%.

Общий долг перед предприятием на 1 июля 2026 года составил около 1,108 млн рублей – на 4,2% больше, чем годом ранее. Больше 62% этой суммы, около 689 тысяч рублей, – долги физических лиц по прямым договорам теплоснабжения.

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