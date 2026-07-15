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НовостиОбщество15 июля 2026 12:59

Улица Гафури в Уфе перекрыта до октября: в мэрии объяснили, в чем дело

В Уфе до 9 октября закрыли участок улицы Гафури
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе ограничено движение по улице Гафури. С 15 июля по 9 октября проезжая часть полностью перекрыта на участке от дома №71 до улицы Чернышевского. Об этом сообщила администрация города.

Причина ограничений – реконструкция тепловой сети в историческом центре Уфы, которую проводит МУП «Уфимские инженерные сети». Перекресток с улицей Чернышевского закрывать не будут.

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