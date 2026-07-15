Уфимец принял участие в обворовывание петербуржца: скоро состоится суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 45-летний мужчина, который продал свою банковскую карту и фактически помог мошенникам обокрасть жителя Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В ноябре прошлого года малознакомый человек предложил уфимца оформить на свое имя банковский счет за 5 тысяч рублей. Мужчина согласился – открыл карту через мобильное приложение и передал ее третьему лицу. Карту использовали для кражи денег у петербуржца.

Помимо этого, в минувшем марте обвиняемый похитил товары из магазина на сумму свыше 3 тысяч рублей.

Уфимцу предъявлены обвинения по уголовным статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Кража». Дело передано мировому судье Калининского району города.

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