Курьер-школьник погиб в Уфе: мэрия намерена взяться за рынок доставки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После гибели 17-летнего курьера на электровелосипеде исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании в мэрии поручил навести порядок на рынке доставки.

Трагедия произошла позавчера на улице Шота Руставели. По словам глав Управления гражданской защиты Уфы Руслана Шайдуллина, водитель Mitsubishi при выезде со двора столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого был 17-летний мальчик, работавший курьером в сети магазинов. Подросток погиб на месте.

Шарипов раскритиковал подход торговых сетей к найму курьеров. По его словам, инструктаж новых сотрудников занимает всего 15 минут – за это время невозможно научить ни правилам дорожного движения, ни безопасному вождению. Глава города также отметил, что курьеры нередко гоняют по проспектам без касок и игнорируют ПДД.

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