В Башкирии прогнозируют сильные ливни: местами ожидаются подтопления

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с 16 по 20 июля прогнозируются ливни и порывистый ветер – до 20 м/с. Об этом рассказали в МЧС республики со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

На малых степных и горных реках ожидается подъем уровня воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В ряде мест вода может выйти на пойму и затопить низинные участки.

МЧС напоминает жителям о мерах безопасности. Тем, кто живет в зоне возможного подтопления, стоит заранее перенести ценные вещи, документы и продукты на верхние этажи или возвышенные места. На улице нужно держаться подальше от деревьев, ветхих строений и оборванных проводов. При угрозе чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

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