Уфимец тяжело пострадал на работе в ЯНАО: добиться справедливости ему удалось только спустя пять лет

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Суд обязал экс-руководителя уфимской компании выплатить электромонтажнику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за производственную травму. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В апреле 2021 года мужчина работал вахтовым методом в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работы его ударило током, полученную травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Причиной инцидента стали нарушения охраны труда и отсутствие должного контроля за рабочим процессом.

В марте 2023 года прокуратура Орджоникидзевского района Уфы добилась через суд взыскания компенсации с компании. Однако вскоре предприятие ликвидировали, и работник денег так и не получил. Тогда прокуратура обратилась в суд повторно – уже с требованием взыскать сумму лично с бывшего директора. И инстанция требование удовлетворила.

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