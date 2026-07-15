Топливный кризис отступает? Очереди на АЗС в Уфе сократились на треть

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очереди на заправках в Уфе заметно уменьшились: если накануне в ожидании топлива стояло около 2 тысяч автомобилей, то сегодня – уже 1,3 тысячи. Об этом рассказал заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Олег Тыщенко на брифинге в Центре управления республикой.

На крупных АЗС с 16 колонками очередь сократилась со 150-180 до 50-70 машин. По словам Тыщенко, жалобы сменили характер: если раньше люди говорили об отсутствии бензина вообще, теперь не хватает АИ-95. Замминистра объяснил это тем, что эта марка сложнее в производстве, и назвал главной задачей насыщение рынка.

Жалобы на пустые заправки поступили из Бирска, Иглино, Кармаскалов, Межгорья, Бураево и Чишмов. Тыщенко признал, что проблемы в районах есть. В Бирске одна из четырех АЗС стоит на ремонте, однако топливо туда зальют в течение дня. Жители Чишмов едут заправляться ближе к Уфе. В ЗАТО Межгорье бензин закончился полностью – бензовоз ожидают к вечеру.

Замминистра также указал на слабую информированность водителей: люди жаловались на одну заправку, не зная, что соседняя работает в штатном режиме. Тыщенко призвал районные администрации публиковать актуальные данные о наличии топлива на своих медиаплощадках.

Лимит в 30 литров на одну заправку замминистра считает обоснованным – по его словам, этого хватит, чтобы проехать 400-450 километров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.