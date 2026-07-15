Горсовет Уфы обратился в СК: депутаты подозревают, что транспорт мэрии мог использоваться не по назначению

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Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов направил обращение в Следственный комитет Башкирии с просьбой проверить возможное нецелевое использование служебного транспорта мэрии.

По данным Горсовета, автомобили администрации Уфы с водителями и за счет городского бюджета предоставлялись судьям Верховного суда республики, приехавшим из Татарстана. Речь идет о поездках в Казань и обратно в выходные дни – в том числе для перевозки членов семей судей, личных вещей и подарков. По имеющимся сведениям, эти поездки организовывались по инициативе руководства Верховного суда.

Васимов указал, что подобные действия могут содержать признаки сразу нескольких статей Уголовного кодекса: «Злоупотребление должностными полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств», «Получение взятки» и «Мошенничество».

Отдельно председатель Горсовета обратил внимание на то, что бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, вышел из СИЗО и находится под мягкой мерой пресечения. По мнению Васимова, это создает условия для конфликта интересов и ставит под сомнение беспристрастность судебных решений по его делу.

Горсовет попросил СК провести проверку, дать правовую оценку действиям чиновников и судей и сообщить о результатах.

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