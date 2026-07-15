Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 10:12

Прямые авиарейсы Уфа – Сухум: они будут доступны уже с завтрашнего дня

16 июля из Уфы запустят прямые авиарейсы в Сухум
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото предоставлено аэропортом «Уфа»

Фото предоставлено аэропортом «Уфа»

Завтра, 16 июля, авиакомпания Nordwind Airlines откроет прямые регулярные рейсы из Уфы в Сухум.

Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800 со 189 местами для пассажиров, время в пути – 3 часа 30 минут. Первый рейс отправиться заполненным на почти 100%.

Помимо Сухума, авиакомпания доставляет граждан в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Махачкалу, Калининград, Душанбе, Бохтар и Худжанд. Билеты можно купить на сайте перевозчика и в авиакассах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.