Прямые авиарейсы Уфа – Сухум: они будут доступны уже с завтрашнего дня

Фото предоставлено аэропортом «Уфа»

Завтра, 16 июля, авиакомпания Nordwind Airlines откроет прямые регулярные рейсы из Уфы в Сухум.

Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800 со 189 местами для пассажиров, время в пути – 3 часа 30 минут. Первый рейс отправиться заполненным на почти 100%.

Помимо Сухума, авиакомпания доставляет граждан в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Махачкалу, Калининград, Душанбе, Бохтар и Худжанд. Билеты можно купить на сайте перевозчика и в авиакассах.

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