Автодилер навязал жителю Башкирии ненужное оборудование: дело дошло до иска в суд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии автодилер навязал покупателю дополнительное оборудование при продаже машины – мужчина добился возврата денег через суд. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Компания включила в договор дополнительное соглашение на оборудование стоимостью 178 690 рублей. Спустя пять месяцев он потребовал вернуть деньги, однако компания отказала.

Тогда Роспотребнадзор подготовил исковое заявление и направил его в суд. Ведомство потребовало признать спорные пункты договора недействительными, взыскать с дилера стоимость оборудования, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Несколько недель назад стороны заключили мировое соглашение.

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