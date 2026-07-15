Минтранс Башкирии: в аэропорту Уфы задержали 20 рейсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек и один погиб. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Четыре из одиннадцати аварий произошли в Уфе. В аэропорту Уфы происшествий не зафиксировали, однако задержали 20 рейсов.

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