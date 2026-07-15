В Уфе две девочки в непогоду покалечились на неисправном батуте: владелице аттракциона дали «условку»

Фото: СК Башкирии

В Уфе вынесли приговор предпринимательнице, по вине которой пострадали двое маленьких детей. Об этом рассказали в прокуратуре, Следственном комитете и объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Летом прошлого года, 27 августа, женщина установила надувной аттракцион «Горка-батут «Супергерои» на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков. Разрешение Гостехнадзора она не получила, крепления использовала изношенные, а неблагоприятный прогноз погоды проигнорировала. Прибор для измерения скорости ветра оказался неисправен, однако предпринимательница работу аттракциона не остановила.

Из-за сильного порыва ветра батут оторвался от земли и перевернулся вместе с детьми. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, трехлетняя – ушибы.

Ленинский районный суд Уфы признал предпринимательницу виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В пользу пострадавших взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму более 1,1 млн рублей. Батут конфисковали.

Осужденная признала вину и еще в ходе следствия выплатила 300 тысяч рублей в счет компенсации. Приговор в законную силу не вступил.

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