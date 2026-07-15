Уфимец выиграл суд у бизнесмена: тот оказывал некачественные образовательные услуги

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Житель Уфы отсудил у предпринимателя более 171 тысячи рублей за некачественные образовательные услуги. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.

Мужчина заключил с ИП два абонентских договора на обучение и оплатил их полностью. После первого курса он потребовал расторгнуть второй договор и вернуть деньги. Предприниматель отказал, и уфимец обратился в суд.

Роспотребнадзор выдал заключение по иску. С учетом этого документа Кировский районный суд Уфы встал на сторону истца и взыскал с ответчика 171 549 рублей: 60 318 рублей по договору, 63 767 рублей неустойки, 578 рублей почтовых расходов, 10 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 36 883 рублей.

Предприниматель подал апелляцию в Верховный суд республики, однако тот оставил решение без изменений.

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