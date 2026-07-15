23-летний парень из Башкирии захотел легких денег и принял предложение приятеля: скоро он окажется на скамье подсудимых

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Башкирии согласился дать знакомому свой банковский счет и стал фигурантом уголовного дела. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

23-летний парень в сентябре прошлого года откликнулся на предложение приятеля заработать на своем счете. Когда на него поступали деньги, он снимал их в банкомате и передавал третьим лицам. За это он получил почти 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и в его интересах». Прокуратура Стерлитамакского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы мировому судье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.