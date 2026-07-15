Выгорели крыша и второй этаж: в Уфе вспыхнул двухэтажный дом

Фото: МЧС Башкирии

В селе Зинино (Октябрьский район Уфы) загорелся двухэтажный дом. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пожар вспыхнул вчера вечером на улице Творческой. Огонь повредил кровлю и имущество на всей площади второго этажа. Пожарные МЧС и Управления пожарной охраны Уфы ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На месте работает дознаватель МЧС.

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