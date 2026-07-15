Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 4:48

Чужой паспорт и полмиллиона: жительницу Башкирии осудят за мошенничество

Жительницу Башкирии осудят оформленный с чужими паспортным данными кредит
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Чишминского района Башкирии оформила кредит на родственницу без ее ведома и забрала себе 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

34-летняя женщина воспользовалась паспортными данными родственницы и в ноябре 2024 года через мобильное приложение банка заключила кредитный договор от ее имени. Деньги поступили на новый счет, а обвиняемая потратила их на погашение собственных долгов и личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Свою вину женщина не признала. Все материалы направлены дело в Чишминский районный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.