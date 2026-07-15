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НовостиПроисшествия15 июля 2026 3:57

Переехали дважды: в Уфе пешехода настигла страшная смерть

В Уфе пешеход погиб после наезда двух автомобилей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфе около полуночи сбили 63-летнего пешехода – мужчина скончался на месте. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария произошла напротив дома №29 на улице Маршала Жукова. Водитель Haval Jolion 37 лет ехал в сторону улицы Бикбая и сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Следом по пешеходу проехала Lada Kalina, которая ехала за «Хавалом».

– Известно, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сотрудниками Госавтоинспекции Уфы устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, – рассказал Севастьянов.

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