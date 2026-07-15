Радий Хабиров рассказал о смерти знаменитой биатлонистки Галины Куклевой

Фото: Сайт СБР

14 июля стало известно о кончине знаменитой российской биатлонистки Галины Алексеевны Куклевой. Уроженка башкирского Ишимбая скончалась на 53-м году жизни, предположительно после продолжительной болезни. Свои соболезнования родным и близким прославленной спортсменки, олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта России выразил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики рассказал, что свою спортивную карьеру Галина Куклева начала в родном Ишимбае, ее первым тренером стал Владимир Новожилов. В 1998 году биатлонистка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, которые проходили в Нагано. Тогда в спринте на 7,5 км она опередила соперницу на 0,7 секунды и буквально вырвала победу. Даже получив международное признание, Галина Куклева никогда не забывала про свою родину – всегда помогала своему городу, за что получила звание почетного гражданина Ишимбая.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким Галины Алексеевны. Уверен, что ее выдающиеся достижения, преданность спорту и вклад в воспитание молодых спортсменов останутся ярким примером для будущих поколений, - написал Радий Хабиров у себя на странице в соцсетях.

«КП-Уфа» также приносит свои соболезнования семье чемпионки Галины Алексеевны Куклевой.