Начали дурачиться и раскачивать лодку: в Уфе четверо подростков едва не погибли во время катания на озере

Фото: УГЗ по г. Уфе

В Уфе спасатели предотвратили трагедию и спасли четверых подростков из воды. Все произошло на озере Теплом, на городском пляже Гольфстрим. Ребята отдыхали без взрослых - взяли на прокат лодку и уплыли на глубину. В этот момент начался сильный ливень, но вместо того, чтобы грести к берегу подростки начали дурачиться и раскачивать лодку из стороны в сторону. В итоге лодка накренилась и перевернулась, а все, кто в ней находился – оказались в воде в 100 метрах от суши.

К счастью, дежурившие на пляже спасатели заметили тонущих подростков и тут же поспешили к ним на помощь. Они подплыли на лодке, достали ребят из воды и доставили на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась, подростки отделались испугом и нахлебались воды. Также в Управлении гражданской защиты отметили, что ребят спасло то, что все они были в спасательных жилетах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.