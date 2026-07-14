В Башкирии пациентов с артериальной гипертензией будут наблюдать дистанционно

В медучреждениях уже назначены сотрудники, которые будут следить за работой системы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии заработала система дистанционного наблюдения за пациентами, страдающих артериальной гипертензией. Это заболевание характеризуется повышенным давлением и опасно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Данная инициатива – это часть информационной компании «Здоровье под контролем: измеряй давление, не выходя из дома!».

Главная цель проекта - повышение качества и доступности медицинской помощи, что особенно важно для жителей отдаленных районов, а также общее снижение смертности и курс на долголетие граждан. Постоянный медицинский контроль поможет вовремя выявить осложнения и скорректировать курс лечения.

На сегодняшний день в медучреждениях республики уже назначены ответственные лица, которые будут отслеживать работу системы, а все данные фиксируются в Республиканской информационно-аналитической системе. От пациентов потребуется лишь информированное добровольное согласие.

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