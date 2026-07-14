В Уфе у горожан появится новая точка притяжения: это будет обновленный парк

Фото: администрация Демского района Уфы

В Демском районе Уфы начался первый этап по благоустройству парка Баланово. Об этом рассказали в администрация города. Благоустройство парка стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Общая площадь территории парка, которую приведут в порядок, составляет 23 гектара. Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры, что обеспечит максимальный комфорт и безопасность для посетителей. Отметим, что в этом будет реализован только первый этап проекта, который затронет 4,6 гектара от общей территории парка. Он завершится примерно к октябрю.

В рамках работ по реконструкции в парке Баланово планируется установить 36 опор освещения, уложить более 4,3 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия для основных дорожек и проездов, установить детскую площадку с резиновым покрытием и обустроить парковочные места. В целом пространство спроектировано так, чтобы здесь пересекались интересы любителей активного спорта, семей с детьми и приверженцев тихого отдыха.

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