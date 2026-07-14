В Башкирии 5-летняя девочка чудом выжила в ДТП, в котором погибли четверо: сейчас она в крайне тяжелом состоянии

Фото: ГАИ Башкирии

Пятилетняя девочка, выжившая в смертельном ДТП в Баймакском районе Башкирии, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Ребенка доставили в местную больницу. Помощь ей оказывают врачи Республиканской детской клинической больницы. К пациентке приехали реаниматолог, нейрохирург и травматолог.

Напомним, авария произошла 13 июля около 23 часов на 126-м километре дороги Магнитогорск – Ира. Водитель Lada Vesta 25 лет двигался в сторону Сибая и столкнулся с встречной Lada Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, супруга одного из них и их 8-летняя дочь. Пятилетнего ребенка с травмами доставили в больницу. Прокуратура контролирует ход установления обстоятельств и причин аварии.

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