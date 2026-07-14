Рост в 8,2%: сколько получают пенсионеры в Башкирии

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Средняя пенсия в Башкирии на 1 мая 2026 года составила 24 713 рублей – на 1 865 рублей больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в Фонде пенсионного и социального страхования России.

Рост показателя составил 8,2%. Цифра учитывает выплаты и работающим, и неработающим пенсионерам. Неработающие получают в среднем 24 899 рублей, работающие – 23 863 рубля.

Средний показатель по Приволжскому федеральному округу – 24 503 рубля, а в целом по России средняя пенсия достигла 25 400 рублей.

Лидером по размеру пенсий остается Чукотский автономный округ – 42 264 рубля. Следом идут Ненецкий автономный округ (38 868 рублей), Камчатский край (37 662 рубля) и Магаданская область (37 498 рублей). Наименьшие выплаты – в регионах Северного Кавказа: в Дагестане пенсионеры получают 18 887 рублей, в Кабардино-Балкарии – 19 312 рублей.

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