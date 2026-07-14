Зарплаты в Башкирии: у кого они выросли больше всего

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Аналитики hh.ru подсчитали, как изменились зарплатные предложения в Башкирии в первом полугодии.

Сильнее всего зарплаты выросли в сельском хозяйстве – на 15%, до 186,2 тыс. рублей. Добыча сырья заняла второе место с ростом на 14,7% – до 186,4 тыс. рублей. На третьей строчке – автомобильный бизнес: плюс 14,2%, до 129 тыс. рублей. В пятерку также вошли стратегия, инвестиции и консалтинг (+13,7%, до 114,1 тыс. рублей) и сфера фитнеса, спорта и салонов красоты (+10,2%, до 77,1 тыс. рублей).

Среди массовых профессий лидерами роста стали инженеры-энергетики и инженеры-электрики: их медианная зарплата за полгода выросла на 59,5% – с 81,5 тыс. до 130 тыс. рублей. Следом идут начальники смен и мастера участков (+57,9%, до 160 тыс. рублей), слесари и сантехники (+56,3%, до 127,5 тыс. рублей), упаковщики и комплектовщики (+53,3%, до 92 тыс. рублей), сервисные инженеры и инженеры-механики (+50%, до 135 тыс. рублей).

Самые высокие предложения среди рабочих специальностей – у сварщиков. Их медианная зарплата достигла 285,1 тыс. рублей, что сопоставимо с доходами на ряде руководящих позиций.

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