Экологи проверили воздух Салавата после атаки дронов: что выявили специалисты

Фото: Минэкологии Башкирии

После атаки беспилотников специалисты Министерства природопользования и экологии Башкирии проверили качество воздуха в Салавате. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Пробы брали в районе села Васильевка, в жилых кварталах города и в направлении Ишимбая. Воздух проверяли на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и других загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций не выявили.

Помимо выездных проверок, воздух круглосуточно контролируют автоматизированные станции на улицах Первомайской и Салавата Юлаева. Мониторинг продолжается.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в результате атаки на промзону в Салавате возникло несколько очагов задымления из-за падения обломков сбитых БПЛА. Пострадавших нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.