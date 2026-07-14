Атака дронов на Салават не повлияет на ситуацию с топливом в Башкирии – Минпром

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Атака беспилотников на промзону Салавата не отразится на топливном рынке Башкирии. Об этом рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко в эфире брифинга ЦУР.

По его словам, топливный рынок в регионе сбалансирован: регион обеспечивают собственные заводы и поставки из других регионов. Производственных мощностей хватает с запасом. Тыщенко призвал жителей не беспокоиться и переждать ажиотаж, который, по его словам, создают сами же потребители.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в результате атаки в Салавате возникло несколько очагов задымления из-за падения обломков сбитых БПЛА. Пострадавших нет.

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