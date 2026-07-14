Когда в Башкирии закончится дефицит бензина: Минпром обозначил сроки

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Ситуация с топливом в Башкирии должна нормализоваться в течение двух-трех дней. Об этом рассказал заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко в эфире брифинга ЦУР Башкирии.

По его словам, топлива в регионе меньше не стало. Проблема возникла из-за совпадения нескольких факторов: небольшие АЗС распродали остатки бензина со складов, новых поставок не дождались и закрылись. Крупные сети, напротив, нарастили объемы. Дополнительную нагрузку создал выросший спрос – если раньше одна заправка обслуживала около 50 машин в сутки, то в условиях очередей эта цифра выросла до 250.

Тыщенко уточнил, что там, где работают крупные сети, обстановка в целом стабильная. Сложнее всего приходится клиентам небольших заправок.

Чиновник призвал руководителей частных компаний активнее заключать договоры на поставки. Минпром, по его словам, уже помогает ускорить этот процесс. При этом Тыщенко подчеркнул, что частники тоже несут социальные обязательства и должны участвовать в решении проблемы.

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