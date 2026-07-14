Фото: Администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о последствиях атаки беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс.

Хабиров о последствиях атаки БПЛА на промзону Салавата

– Самая массированная атака произошла. 32 беспилотных аппарата прорвались на территорию ГПНС. Мы зафиксировали уничтожение 18 из 32. Все остальные либо были подавлены, либо потеряли ориентиры. Сейчас мы ищем их по всей территории, в том числе Стерлитамакского района, – поделился руководитель региона.

Погибших и пострадавших нет. На территории комплекса вспыхнули несколько очагов пожара – все они уже практически потушены. Основные производственные объекты уцелели. Повреждены эстакады, по которым подаются ресурсы и проходят электрические кабели.

Восстановительные работы идут круглосуточно. Хабиров считает, что предприятие вернется к прежним объемам работы в течение нескольких дней.

Дроны удалось уничтожить или подавить благодаря эшелонированной обороне. В этом участвовали силы Министерства Обороны России, отряд БАРС и сотрудники предприятий. Поиски упавших беспилотников продолжаются. Хабиров попросил жителей не трогать обнаруженные БПЛА и звонить по номеру 112.

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