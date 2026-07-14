«Остается верить и надеяться»: глава Минздрава Башкирии рассказал о состоянии впавшего в кому подростка-электросамокатчика

Фото: Минздрав Башкирии

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин лично осмотрел 14-летнего подростка из Стерлитамака, который находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы в Уфе.

– Ситуация непростая, но наши врачи прикладывают все усилия. Остается верить и надеяться, что организм справится, – заявил глава ведомства.

По его словам, ситуация тяжелая, но врачи делают все возможное. Команда РДКБ работает в контакте со специалистами федерального центра – по тактике лечения у всех единое мнение. Рахматуллин также встретился с родителями мальчика и взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, вечером 4 июля жители СНТ «Мирный» в Стерлитамаке нашли подростка у дороги рядом с электросамокатом. Ребенка госпитализировали, провели операцию и санавиацией доставили в Уфу. Сейчас мальчик в коме – состояние тяжелое, но стабильное.

По данным ГАИ, видимых повреждений от ДТП на самокате не обнаружено. Следователи склоняются к версии о несчастном случае: подросток мог потерять равновесие, упасть и удариться головой. Расследование продолжается.

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