Гараж мэрии Уфы использовали для перевозки судей из Татарстана: скандал вокруг Мавлиева разгорелся с новой силой

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Гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. Об этом на сегодняшнем внеочередном заседании городского совета рассказал его председатель Марат Васимов.

По его словам, горсовет направит обращения в Совет судей Башкирии, Высшую квалификационную комиссию судей России, Квалификационную коллегию судей республики и в Следственный комитет. Также планируется внутренняя проверка.

Депутаты единогласно расторгли контракт с сити-менеджером Уфы Ратмиром Мавлиевым. Горсовет охарактеризовал ситуацию коррупционной и аморальной.

Напомним, ранее Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд Башкирии изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Уже бывшему градоначальнику предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

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