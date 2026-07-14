«Образец преданности спорту»: ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону из Башкирии Галина Куклева

Фото: СБР

Сегодня ночью, 14 июля, скончалась олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РФ Галина Куклева. Об этом рассказали в Союзе биатлонистов России.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. На Олимпиаде 1998 года в Нагано она завоевала золото в спринте на 7,5 км – опередила соперницу всего на 0,7 секунды. Эта победа стала одной из самых запоминающихся в истории российского биатлона.

В активе спортсменки – 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 в личных гонках, а также три титула чемпионки мира в эстафете. Она также была удостоена наград чемпионатов мира и Европы.

В 2003 году Куклева завершила карьеру, но не ушла из спорта. Она работала в Тюменском государственном университете и воспитывала молодых атлетов.

За заслуги перед страной спортсменка получила Орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ишимбай присвоил ей звание почетного гражданина города.

– Ее жизненный путь – образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, ее достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов, – заявили в СБР.

Прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля с 11:00 до 12:00 в Институте физической культуры по адресу: Тюмень, ул. Пржевальского, 37/1.

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