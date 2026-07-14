Один – в лесу, другой – на воде: в Башкирии пропали двое мужчин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за один день поступило два сообщения о пропавших людях. Об этом рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Уфе мужчина заблудился в лесу и выбрался сам. В Бурзянском районе другой мужчина ушел купаться и не вернулся – его нашел глава Старосубхангуловского сельсовета.

В ГК ЧС напомнили о правилах безопасности в летний сезон. Перед походом в лес или на водоем нужно сообщить близким маршрут и время возвращения, взять с собой заряженный телефон. Если потерялись – не паниковать, оставаться на месте и звонить по номеру 112. На воде не стоит заплывать далеко и важно следить за детьми.

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