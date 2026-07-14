Предлагал по дешевке арестованные авто: уфимец обманул покупателей на 3,5 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 39-летний мужчина: он обманывал покупателей, предлагая им арестованные автомобили по заниженным ценам. Об этом рассказали в прокуратуре Кировского района Уфы.

С 2019 по 2023 год уфимец убеждал людей, что через знакомых судебных приставов в другом регионе может достать арестованные машины с торгов по выгодной цене. На самом деле никаких связей и возможностей у него не было. Четверо покупателей передали ему в общей сложности почти 3,5 млн рублей за семь автомобилей разных марок. Деньги мужчина потратил по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемый признал вину и частично возместил ущерб. На его автомобиль и недвижимость наложен арест. Все материалы переданы в Кировский районный суд Уфы.

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