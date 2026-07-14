ЧП на Нугушском водохранилище: подросток и его отец из Подмосковья оказались в беде

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии спасатели эвакуировали троих туристов из Московской области, застрявших на лодке посреди Нугушского водохранилища. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Отец с 14-летним сыном и другом вышли на резиновой лодке с мотором. В районе ущелья у мотора сели батарейки – до берега было слишком далеко, чтобы добраться на веслах. Другие отдыхающие заметили, что туристы в беде, и попытались взять лодку на буксир. Но их собственное судно было переполнено, рисковать они не стали и вызвали экстренные службы. Спасатели быстро прибыли на место и доставили туристов до загородного клуба.

В ведомстве напомнили, что каждая лодка рассчитана на определенное количество пассажиров и конкретную нагрузку. При перегрузке судно может потерять устойчивость и перевернуться – особенно на волне или при резком маневре.

– Не рискуйте, а как можно скорее обращайтесь за помощью в 112! – рекомендуют в ГК ЧС.

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