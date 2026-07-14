Житель Башкирии пришел в больницу и умер: за несколько дней до этого его не стали госпитализировать, а просто отправили домой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии терапевт районной больницы предстанет перед судом: ей вменяют гибель 35-летнего пациента из-за неверно поставленного диагноза. Об этом рассказали в Следственном комитете и прокуратуре республики.

По версии следствия, мужчину доставили в приемный покой Аскаровской центральной районной больницы с острой аневризмой аорты. Состояние требовало срочного вмешательства хирургов и госпитализации в кардиологический центр, однако 47-летний врач не провела необходимое обследование и не направила пациента на экстренное лечение. Вместо этого она назначила повторный осмотр через несколько дней. На третий день мужчина снова пришел в больницу и скончался от разрыва аневризмы.

Экспертиза подтвердила связь между действиями врача и гибелью пациента. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Обвиняемая свою вину не признала. Все материалы переданы в Абзелиловский районный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.