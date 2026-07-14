«Для снижения ажиотажа»: в Уфе инспекторы проверяют заправки

Фото: Администрация Уфы

В Уфе инспекторы снова вышли на проверку городских заправок. Об этом рассказала администрация Уфы.

С утра сотрудники муниципального Центра общественной безопасности контролируют 30 АЗС. Главная задача – не допустить продажи топлива в канистры, пластиковые бутылки и другие сторонние емкости. Мера направлена на снижение ажиотажа вокруг топлива.

Водителей просят отнестись к проверкам с пониманием и соблюдать установленные правила.

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