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НовостиОбщество14 июля 2026 7:54

«Для снижения ажиотажа»: в Уфе инспекторы проверяют заправки

В Уфе инспекторы следят за продажей топлива в канистры на 30 АЗС
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

В Уфе инспекторы снова вышли на проверку городских заправок. Об этом рассказала администрация Уфы.

С утра сотрудники муниципального Центра общественной безопасности контролируют 30 АЗС. Главная задача – не допустить продажи топлива в канистры, пластиковые бутылки и другие сторонние емкости. Мера направлена на снижение ажиотажа вокруг топлива.

Водителей просят отнестись к проверкам с пониманием и соблюдать установленные правила.

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