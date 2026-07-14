Спасатели вовремя успели: в Уфе едва не утонули двое детей

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе за двое суток спасатели дважды предотвратили гибель детей на водоемах. Об этом рассказало Управление гражданской защиты Уфы.

Накануне на реке Уфе у Князевской переправы 12-летняя девочка заплыла на глубину в неразрешенном месте, не справилась с течением и начала тонуть. Двумя днями ранее похожая ситуация произошла на озере Кашкадан – там тонул мальчик. Оба ребенка были у воды без взрослых. В обоих случаях дежурные спасатели среагировали мгновенно и успели вовремя.

В ведомстве напомнили, что оставлять детей у водоемов без присмотра запрещено – за это грозит административная ответственность. Родителям советуют поговорить с детьми об опасности воды и не отпускать их купаться одних.

– Единый номер экстренных служб – 112, – напомнили в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.