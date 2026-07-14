Мавлиев уволен: Горсовет расторг контракт с мэром Уфы

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Сегодня, 14 июля, городской совет Уфы единогласно расторг контракт с мэром Ратмиром Мавлиевым. Об этом на внеочередном заседании рассказал председатель горсовета Марат Васимов.

По его словам, поводом стало официальное уведомление о прекращении допуска Мавлиева к государственной тайне. Депутаты проголосовали единогласно.

Депутат Павел Васильев заявил, что скандалы вокруг чиновников бросают тень на всех, и назвал поведение сити-менеджера аморальным. Депутат Юлай Муратов поддержал решение и подчеркнул, что коррупционному скандалу пора положить конец.

Ранее Верховный суд Башкирии изменил Мавлиеву меру пресечения: вместо домашнего ареста – запрет определенных действий. Мэру предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере».

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