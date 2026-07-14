Прерывание беременности после 12 недель: какие правила и риски

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Прервать беременность после 12 недель в России можно только в исключительных случаях. Об этом рассказал акушер-гинеколог Перинатального центра Уфы Станислав Иваха.

По его словам, до 12 недель женщина может прервать беременность по собственному желанию. Перед процедурой она проходит беседу с психологом и получает 48 часов на принятие решения.

Во втором триместре – с 12 до 22 недель – аборт при нормально протекающей беременности разрешен только по социальным показаниям. Единственное основание – беременность в результате изнасилования. До 2012 года таких оснований было четыре: к изнасилованию добавлялись инвалидность мужа, его смерть во время беременности и нахождение женщины в местах лишения свободы. Сейчас осталось только одно.

По медицинским показаниям – например, при врожденных пороках, несовместимых с жизнью, – беременность можно прервать на любом сроке.

Врач также подчеркнул: чем больше срок, тем выше риски. На сроке 5-6 недель процедура, как правило, проходит без осложнений, на сроке 19-20 недель – значительно сложнее. Сегодня врачи чаще используют таблетированные методы – они мягче, чем кюретаж, который применяли раньше.

– Но, тем не менее, никто не может быть уверен, что после такой процедуры, у пациентки не будет проблем с последующими беременностями, – отметил Иваха.

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