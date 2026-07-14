В Башкирии в ДТП погибли трое взрослых и ребенок: прокуратура контролирует выяснение обстоятельств трагедии

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств аварии, в которой погибли четыре человека. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Авария произошла вчера около 23:00 на 126-м километре дороги Магнитогорск – Ира. Водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. Водителю «Весты» было 25 лет.

В результате удара погибли оба водителя, супруга одного из них и их 8-летняя дочь. Пятилетнего ребенка с травмами доставили в больницу.

На место аварии выезжал исполняющий обязанности прокурора Баймакского района Андрей Гришаев.

– Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, – заявили в надзорном ведомстве.

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