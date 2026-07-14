Фото: ГАИ Башкирии

Вчера поздно вечером, 13 июля, в Баймакском районе Башкирии в аварии погибли четыре человека, среди них – ребенок. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, около 23:00 на 126-м километре дороги Магнитогорск – Ира водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. Водителю «Весты» было 25 лет.

На месте погибли оба водителя и два пассажира «Ларгуса» – 8-летний ребенок и 34-летний мужчина. Пятилетнюю девочку с травмами госпитализировали в больницу.

– Устанавливаются все обстоятельства ДТП, – заявил Севастьянов.

В Башкирии в ДТП погибли трое взрослых и восьмилетний ребенок

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