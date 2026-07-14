Аэропорт Уфы вернулся к работе: ранее была отменена «Беспилотная опасность»

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сняли вместе с режимом беспилотной опасности, который действовал в республике более трех часов. Об этом сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Ранее стало известно об атаке дронов на промышленную зону Салавата. Ее отразили – об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Обломки сбитых беспилотников вызвали несколько очагов задымления, которые ликвидировали оперативные службы. Пострадавших не было.

Пока аэропорт не работал, жители Уфы и ряда других городов и районов республики также сталкивались с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число жалоб резко выросло около 08:20 по местному времени. Вероятно, операторы связи отключали часть вышек, чтобы затруднить навигацию дронов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.