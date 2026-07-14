«Беспилотная опасность» отменена: особый режим действовал больше трех часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность» – он действовал более трех часов. Одновременно в международном аэропорту «Уфа» возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим ввели сегодня утром, позже стало известно о массовой атаке беспилотников на промышленную зону Салавата. Ее удалось отразить – об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Обломки сбитых дронов вызвали несколько очагов задымления, оперативные службы приступили к их ликвидации. Пострадавших не было.

На фоне угрозы жители Уфы и ряда других городов и районов Башкирии сталкивались с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число жалоб резко выросло около 08:20 по местному времени. Вероятно, операторы связи отключали часть вышек, чтобы затруднить навигацию дронов: сигнал сотовой сети теоретически можно использовать для их наведения.

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