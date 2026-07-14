Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 14 июля, в Уфе и ряде других городов и районов Башкирии пропал мобильный интернет. По данным сервиса Downdetector, число жалоб резко выросло около 08:20 по местному времени.

Перебои совпали с объявленным в республике режимом «Беспилотная опасность». Международный аэропорт «Уфа» также приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об угрозе рассказал председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Отключение интернета, вероятно, связано с мерами безопасности. В телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан» ранее поясняли, что операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически можно использовать для их наведения.

Управление гражданской защиты Уфы призывает жителей уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям и следить за официальными сообщениями властей. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

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