Уфимский аэропорт приостановил работу: ранее была объявлена «Беспилотная опасность»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 14 июля, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Причина ограничений – объявленный на территории республики режим «Беспилотная опасность». Управление гражданской защиты Уфы призывает жителей уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям и следить за официальными сообщениями властей. В экстренных ситуациях специалисты призывают звонить по номеру 112.

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