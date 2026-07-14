«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 14 июля, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Международный аэропорт «Уфа» приостановил прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты столицы региона призывает жителей уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. По любым вопросам и в экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.