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НовостиОбщество14 июля 2026 1:51

«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии

В Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 14 июля, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Международный аэропорт «Уфа» приостановил прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты столицы региона призывает жителей уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. По любым вопросам и в экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.

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